Горняк22: Не было подложки: жительница Барнаула рассказала о нарушениях в работе батута

Батут. Фото иллюстративное Фото: instagram.com/air_games_batut/

На условиях анонимности женщина рассказала, что в городе может быть много потенциально опасных батутов, которые, возможно, также плохо закреплены и могут представлять угрозу

Жительница Барнаула, которая несколько лет работала контролером на батутах, рассказала, что «взлетевший» батут в Барнауле эксплуатировали с нарушениями. Об этом сообщает паблик Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, у данного батута не было подложки, поэтому со временем дно конструкции могло протереться об асфальт. При этом в воздух он поднялся, скорее всего, от давления компрессора, говорит женщина.

Аноним уверяет, что у владелицы перевернувшегося батута, установленного в районе Докучаево, много таких объектов по городу, которые «не закреплены и не снабжены веревками».

Напомним, днем 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» произошло опрокидывание надувного батута с детьми.

В результате инцидента две девочки трех и четырех лет получили травмы, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии, другая – в тяжелом.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Ведомство уже установило владельцев аттракциона.

Кроме того, глава региона после произошедшего инцидента поручил проверить безопасность всех аттракционов в регионе.

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