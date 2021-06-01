Горняк22: В Барнауле поймали сбившего ребенка водителя Toyota

Авария. ДТП Фото: pixabay.com

Сотрудники ДПС задержали автомобиль предполагаемого виновника ДТП на пересечении улиц Солнечная поляна — Энтузиастов. Сейчас полиция устанавливает все факты произошедшего

30 мая на улице Балтийской в районе здания №83 37-летний водитель Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщает «Инцидент Барнаул».

В ходе плана «Перехват» сотрудники Госавтоинспекции в течение 10 минут задержали водителя. В отношении мужчины возбудили административное дело. Ребёнок в результате аварии получил телесные травмы, но какие именно, в ведомстве не уточнили.

Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее три человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом на алтайской трассе. Утром 31 мая на автодороге «Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново» столкнулись микроавтобус и легковушка.

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