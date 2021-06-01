Горняк22: Силовики рассказали, что «взлетевший» в Барнауле батут был плохо закреплен

Батут Фото: Толк

Предварительно известно, что причиной ЧП с батутом стали нарушения норм безопасности. Якобы конструкция была некачественно закреплена

Сотрудники правоохранительных органов в Барнауле провели предварительную проверку и заключили, что батут, на котором пострадали дети, был некачественно закреплен, сообщает «Банкфакс».

По их словам, он держался на приспособлениях, часть из которых вырвало. Они предполагают, что ситуацию усугубили ветер и место расположения аттракциона, так как он находился в считанных метрах от трамвайных путей.

«Часть была не закреплена. Там уже установлено, что кольца утоплены в брусчатку, и там нет возможности даже крепить его», – пояснил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Барнаула Александр Соловов.

Кроме того, батут был привязан к забору, что нарушает требования безопасности.

По словам очевидцев, в городе 31 мая не открылись надувные батуты. Как минимум в трех местах сообщают о том, что большие батуты сегодня так и не надули. Речь идет об участках у «Титов-Арены», у ТЦ «Праздничный» и ТЦ «Лидер».

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Собственник батута уже установлен.

В мэрии Барнаула заявили, что между индивидуальным предпринимателем и собственником торгового центра заключён договор аренды на земельный участок.

ТОЛК