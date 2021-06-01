Горняк22: 14-летние подростки разбились на мопеде под Новосибирском

Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" Фото: vk.com/act54

По последней информации, водитель мопеда и его несовершеннолетняя пассажирка во время поездки были без шлемов. Сейчас девушка находится в реанимации

Вечером 30 мая около поселка Чик Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием мопеда и иномарки. 14-летний водитель мопеда погиб, его спутница попала с травмами в больницу, сообщает NGS.

По данным следствия, несовершеннолетний водитель мопеда Alpha направлялся по улице Шоссейной в сторону улицы Ленина. При этом напротив дома № 9 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В результате аварии сам водитель мопеда погиб, а его 14-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму и перелом таза.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что 30 мая в районе села Озерки произошло смертельное ДТП на федеральной трассе под Барнаулом. Авария случилась утром – легковой автомобиль с новосибирскими номерами на большой скорости слетел с дороги

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