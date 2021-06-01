Горняк22: Какие громкие происшествия с аттракционами происходили в Алтайском крае

Батут. Фото иллюстративное Фото: instagram.com/air_games_batut/

В Барнауле 30 мая опрокинулся батут, и несколько детей сильно пострадали. «Толк» вспомнил другие происшествия на аттракционах и детских площадках Алтайского края

Батуты

В октябре 2019 года несовершеннолетняя девочка получила травму пяти позвонков, прыгая на батуте. Это произошло в одном из барнаульских детских развлекательных центров, пишет «АиФ-Алтай». Девочка неудачно приземлилась в бассейн с мягкими кубиками. Самостоятельно встать она не смогла, уточняет altapress.ru.

30 мая, 17:00

Несколько детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле

Очевидцы говорят, что двое девочек на вид трех и шести лет выбросило через ограду на проходящие рядом трамвайные пути, еще одного ребенка не могут найти

В феврале 2021 года четверо детей получили травмы на занятиях в батутном спортклубе Барнаула. Выяснилось, что у тренера не было необходимых навыков и квалификации. Несколько занимающихся в возрасте от пяти до 12 лет получили травмы позвоночника и перелом руки.

Горки

В августе 2020 года Следком занялся проверкой инцидента в Бийске. На детской площадке горка упала на восьмилетнюю девочку. Ребенок получил травму головы и попал в больницу. Оказалось, что металлическая горка не была должным образом закреплена на детской площадке.

В селе Бурлинского района в декабре 2019 года несовершеннолетний мальчик скатился с горки, скат которой не имел ограждений, и попал под колеса автомобиля. Он попал в больницу с травмой ноги, сообщили в Следкоме.

Несколькими годами раньше, в августе 2016 года несовершеннолетний сломал ключицу, скатываясь с водной горки. Это произошло на пляже «Золотой песок» в городе Рубцовске. 12-летний мальчик катился с горы, его сбили дети, которые ехали на «ватрушке» следом, рассказали следователи.

Качели

В 2015 году в Шипуновском районе качели упали на шестилетнего ребенка и придавили насмерть. Ребенок качался возле своего дома, на улице. Качели установил один из местных жителей, рассказывает «Катунь24».

В октябре 2018 года 11-летняя девочка в Рубцовске пострадала из-за упавших качелей. Металлическая перекладина упала вниз, и тогда вся конструкция упала на бок. Девочке придавило ноги. Директора компании, изготовившей качели, судили за производство продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, уточняет altapress.ru.

Детский тренажер

В 2017 году Барнауле на детсадовской прогулке ребенку оторвало палец, сообщает Regnum. Шестилетний мальчик засунул руку в конструкцию карусели, и ему отрубило часть пальца. Площадка находилась на придомовой территории многоквартирного жилого дома.

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