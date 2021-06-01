Горняк22: Владельца барнаульского батута задержали в аэропорту Толмачево

Батут. ЧП Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас владелец развлекательной точки находится у следователей и дает показания. Пока вопрос об избрании ему меры пресечения не решен

Владельца батута, на котором пострадали дети в Барнауле, задержали в аэропорту Толмачево, сообщает «КП Барнаул».

Оказалось, что мужчина находился в рабочей командировке в Краснодарском крае. После ЧП он прилетел в Новосибирск, и оттуда собирался ехать в Барнаул.

«Мужчину задержали на месте до выяснения обстоятельств на 48 часов», – рассказал источник издания.

Сейчас владелец батута уже прибыл в Барнаул. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении него пока не решен. Мужчину допрашивают следователи.

Ранее телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul» сообщал, что владелец батута – местный 29-летний индивидуальный предприниматель. Однако всеми делами управляла его жена. Контролером на аттракционе работала 28-летняя девушка, в ее обязанности входила установка батута и его фиксация стропами к площадке.

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

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