Горняк22: В Барнауле мужчина украл дорогие кроссовки из магазина, оставив взамен свои

Кроссовки. Обувь Фото: pexels.com

Барнаулец вышел из магазина в новых кроссовках, не заплатив за них. Свою старую обувь при этом он оставил в примерочной кабине магазина

В Барнауле молодой человек похитил дорогие кроссовки из спортивного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Продавец магазина обратилась в полицию и рассказала, что посетитель открыто похитил кроссовки у нее на глазах. Стоимость причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

Продавец в примерочной, в которой находился молодой человек, обнаружила старые стельки от обуви и поношенные кроссовки. Выйдя из кабинки, она направилась вслед за посетителем и попросила его остановиться. Однако тот лишь ускорил шаг и выбежал из магазина.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 22-летний барнаулец. Молодой человек признался, что похищенное продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что безработная жительница Барнаула вынесла из магазина технику.

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