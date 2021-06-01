Горняк22: Дядя умершего от полицейского выстрела новосибирца раскрыл подробности дела

Пистолет. Оружие Фото: pixabay.com

В отношении 38-летнего правоохранителя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Дядя 19-летнего погибшего при задержании в Новосибирской области Асиф Юсубов рассказал, что его племянник вместе с друзьями не пытался скрыться от погони, сообщает «КП».

«Говорят, что их преследовали с мигалками по трассе, но парни, наверно, глухие и не слышали. Самое интересное, что они ни от кого не скрывались, спокойно остановились у заправки и пошли в туалет», – рассказал дядя погибшего.

По его словам, причиной остановки стало нарушение правил тонировки в автомобиле.

«Нам сейчас пояснили, что ребятам инспекторы хотели предъявить нарушение правил тонировки. Я и не знал, что в России за такое можно расстреливать. Набросились, не представились по уставу, били», – добавил Юсубов.

Напомним, что 29 мая сотрудники ДПС начали погоню за нарушителем на Toyota, который не остановился по требованию и продолжил движение, увеличив скорость. После того, как машина остановилась на автозаправочной станции, инспектор попытался сопроводить одного из нарушителей в служебную машину, но пассажир машины начал мешать задержанию. Полицейский скрутил молодого человека и положил на капот, после чего раздался выстрел. Оказалось, что молодой человек был ранен в голову и попал в больницу в тяжелом состоянии.

30 мая пострадавший 19-летний молодой человек умер в больнице, не приходя в сознание. В местном СК заявили, что, по предварительным данным, выстрел из табельного оружия был осуществлен непроизвольно. Возбуждено уголовное дело.

По данным соцсетей, после известия о смерти раненого молодого человека, в Новосибирск стянули несколько автобусов с силовиками из-за информации о приезде в город не менее 100 автомобилей представителей азербайджанской диаспоры. Из-за накалённой ситуации жители опасаются беспорядков, а власти – нападений на сотрудников полиции, сообщает «Barnaul 22».

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