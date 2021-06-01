Горняк22: В США в авиакатастрофе погиб сыгравший Тарзана актёр Джозеф Лара

Джозеф Лара Фото: кадр из youtube.com

Небольшой самолет, на борту которого находились семь человек, в том числе жена актёра, упал в озеро Перси Прист. Все находившиеся на борту погибли

29 мая в штате Теннесси при крушении самолёта погиб 58-летний американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений» (1996-2000), сообщает ТАСС.

Самолёт Cessna C501 направлялся в штат Флорида, но, по неизвестной причине, упал вскоре после взлета в озеро на севере штата Теннесси. Всего погибли семь человек, в том числе и супруга актёра Гвен Шамблин, которой принадлежал самолёт. В связи с произошедшим начато расследование.

За свою актёрскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах и сериалах. Его дебютом стала эпизодическую роль в боевике «Ночные войны». Кроме того, актёр сыграл в сериалах «Спасатели Малибу» и «Конан».

Ранее «Толк» сообщал, что умер заслуженный артист РСФСР актёр Геннадий Стасенко. За свою карьеру он сыграл более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов.

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