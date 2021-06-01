Горняк22: Бутина предложила наградить застрелившего нарушителя сотрудника ГИБДД

Мария Бутина Фото: "Толк"

Девушка считает, что полицейский действовал законно, так как на него напали. Она призвала полностью оправдать сотрудника ГИБДД

Уроженка Барнаула Мария Бутина вступилась за сотрудника ГИБДД в Новосибирске, который застрелил нарушителя при задержании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, сотрудник действовал в рамках закона.

«Даже если бы то, что случилось, – применение табельного оружия, – было бы не «непроизвольным выстрелом», а целенаправленным, он был бы на 100 % в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции», – написала она.

Бутина уточнила, что по закону предупреждать о применении оружия сотрудник правопорядка не обязан. В связи с этим она призвала «снять с него все обвинения и наградить».

Напомним, что 29 мая сотрудники ДПС начали погоню за нарушителем на Toyota, который не остановился по требованию и продолжил движение, увеличив скорость. После того, как машина остановилась на автозаправочной станции, инспектор попытался сопроводить одного из нарушителей в служебную машину, но пассажир машины начал мешать задержанию. Полицейский скрутил молодого человека и положил на капот, после чего раздался выстрел. Оказалось, что молодой человек был ранен в голову и попал в больницу в тяжелом состоянии.

30 мая пострадавший 19-летний молодой человек умер в больнице, не приходя в сознание. В местном СК заявили, что, по предварительным данным, выстрел из табельного оружия был осуществлен непроизвольно. Возбуждено уголовное дело.

По данным соцсетей, после известия о смерти раненого молодого человека, в Новосибирск стянули несколько автобусов с силовиками из-за информации о приезде в город не менее 100 автомобилей представителей азербайджанской диаспоры. Из-за накалённой ситуации жители опасаются беспорядков, а власти – нападений на сотрудников полиции.

ТОЛК