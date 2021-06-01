Горняк22: Алтайский следком возбудил новое уголовное дело после ЧП с батутом в Барнауле

Место происшествия

Работу летних детских аттракционов, в том числе надувных батутов, обязаны контролировать специалисты Ростехнадзора. Следователи считают, что они могли халатно отнестись к своим обязанностям

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего контроля за работой батута у ТЦ «Район» в Барнауле. Вечером 30 мая сооружение опрокинулось от ветра, в результате чего две девочки получили тяжкие травмы. Одна из них находится на ИВЛ в состоянии крайней степени тяжести.

«На данный момент известно, что батут был новый, 2019 года выпуска, в 2020 году он не работал. Что стало причиной происшествия — какая-то неисправность, порыв ветра либо недостаточно прочное закрепление — выясняют следователи», — отметил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

31 мая, 16:31

Хоть бы хны: надувные батуты в Барнауле работают после громкого ЧП у ТЦ «Район»

Владельцы и операторы временных аттракционов уверяют в их безопасности, в некоторых местах города батуты 31 мая остались спущенными

Фигурантами уголовного дела о халатности с высокой долей вероятности станут представители контролирующих органов (Ростехнадзора). В ранее возбужденном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) пока подозреваемых нет, но в ближайшее время, по заверениям краевого СКР, они появятся.

«Это далеко не первый случай травмирования детей на батутах, но по последствиям самое серьезное. Одной из проблем таких развлекательных комплексов является то, что зачастую услуги оказывают студенты, молодые люди 18-20 лет, которым нужна подработка на лето. Разумеется, они мало что смыслят в технике безопасности», — объяснил Константин Мальцев.

Не исключено, что контролер, продававшая билеты на злополучный батут, также будет привлечена к уголовной ответственности, так как именно она запускала аттракцион, и возможно, все-таки проходила какое-то обучение перед работой.

Ранее «Толк» сообщал, что фактического владельца сооружения Игоря Красакова задержали в аэропорту. Его уже допросили, мужчина самостоятельно прибыл к следователю.

Его мать, Светлана Красакова, на которую оформлен бизнес, рассказывала СМИ, что батут был исправен, а контролер физически была не способна остановить летящий аттракцион. Бизнесвумен уже объявили о намерении закрывать свое предприятие. А власти региона намерены проверить все батуты после ЧП.

ТОЛК