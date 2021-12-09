Горняк22: Потепление до -3 градусов придет в Алтайский край к выходным

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

После недолгого похолодания в Алтайский край снова вернется теплая погода. Температура в регионе после морозов до -30 повысится до -3 градусов

В Алтайском крае ожидается потепление уже в ближайшие дни. Так, температура воздуха поднимется до -3 градусов к выходным, сообщает ЦГМС.

К 10 декабря в регионе закончатся морозы – столбики термометров днем покажут до -10…-15 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер с порывами до 12 м/с. В Барнауле ожидается -10…-12 градусов и небольшой снег.

11 декабря ночью около -12…-17 градусов. Днем температура составит -3…-8 градусов. Без осадков. В Барнауле ночью ожидается -13…-15 градусов, днем – до -6…-8 градусов. Ветер 3-8 м/с. Без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ранее стало известно, что в середине недели в Алтайском крае наступят трехдневные морозы до -32 градусов.

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