Горняк22: Военные перекроют Чуйский тракт под Барнаулом 9 декабря

Перекрытие трассы Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Проезд закроют на час для всех видов транспорта на десятикилометровом отрезке федеральной трассы в районе станции Баюново

Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют 9 декабря в связи с плановым движением военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Проезд будет закрыт с 21.40 до 22.50 для всех видов транспорта от границы Косихинского и Первомайского районов и до райцентра Косиха.

Автомобилистов призывают заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной ситуации.

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