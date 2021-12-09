Горняк22: Девятилетняя каякерша из Бийска стала звездой шоу Максима Галкина
Кадр из шоу Фото: "Первый канал"
Суть программы заключается в том, что дети со всей страны демонстрируют знаменитому ведущему и телезрителям свои таланты
Девятилетняя школьница Карина Соколова из Бийска стала участницей программы «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Выпуск с девочкой появился на сайте Первого канала.
Гостья студии рассказала ведущему, что с двух лет занимается рафтингом и каякингом. Она также катается на лыжах, коньках и даже сноуборде. В копилке Карины уже немало спортивных достижений: первые, вторые и третьи места в различных соревнованиях, а в будущем мечтает стать тренером – как и ее мама Виктория.
Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский вокалист прошел в третий тур шоу «Голос».