Горняк22: Девятилетняя каякерша из Бийска стала звездой шоу Максима Галкина

Кадр из шоу Фото: "Первый канал"

Суть программы заключается в том, что дети со всей страны демонстрируют знаменитому ведущему и телезрителям свои таланты

Девятилетняя школьница Карина Соколова из Бийска стала участницей программы «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Выпуск с девочкой появился на сайте Первого канала.

Гостья студии рассказала ведущему, что с двух лет занимается рафтингом и каякингом. Она также катается на лыжах, коньках и даже сноуборде. В копилке Карины уже немало спортивных достижений: первые, вторые и третьи места в различных соревнованиях, а в будущем мечтает стать тренером – как и ее мама Виктория.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский вокалист прошел в третий тур шоу «Голос».

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