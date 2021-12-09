Горняк22: В Алтайском крае намерены организовать сборку лифтов

Лифт. Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

Кроме такого оборудования белорусское предприятие-партнер может предложить региону эскалаторы и системы парковки автомобилей

Алтайский край и Республика Беларусь планируют реализовать совместный проект по сборке пассажирских лифтов. Об этом сообщает пресс-служба российского региона.

Договоренность достигнута во время визита делегации края в республику – речь шла о сотрудничестве Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий (АЛТЭК) и компании «Могилевлифтмаш».

«Будем использовать действующие компании, догружая их производство. Обрабатывать металл можно в Алтайском крае, а современные механизмы, электронику, которую отлично делают в Могилеве, могут поставлять к нам», – пояснил председатель ассоциации Дмитрий Абалымов, отметив, что комплектующие для лифтов будут в этом случае «качественные и недорогие».

По данным региональных властей, в крае уже в ближайшее время почти 40% действующих лифтов достигнут предельного срока эксплуатации – это значит, что после 15 февраля 2025 года их нельзя будет эксплуатировать. Стоимость мероприятий по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования оценивают почти в 5 млрд рублей.

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