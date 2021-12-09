Горняк22: Умер бывший главный тренер и игрок «Ростова» Игорь Гамула

Игорь Гамула Фото: instagram.com/igor_gamula

Игорь Гамула играл за «Ростов» с 1985 по 1988 год. В качестве главного тренера бывший футболист работал в клубе в сентябре-декабре 2014 года

8 декабря умер бывший футболист и тренер футбольного клуба «Ростов» 61-летний Игорь Гамула. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

«Ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким», – написали они.

Причину смерти тренера не уточнили.

За свою футбольную карьеру Игорь Гамула выступал за «Ростов», луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию». В 1981 году в составе СКА стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Он также был тренером «Ростова (Ростов-на-Дону) , «Черноморца» (Новороссийск), «Говерлу» (Ужгород) и «Таврии» (Херсон). Его последним местом работы был московский любительский клуб «Гераклион».

Ранее умер кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет. Продюсера госпитализировали с сердечным приступом. Он находился в предкоматозном состоянии. Кинофестивалем он руководил 15 лет, позже его сменил Александр Роднянский.

ТОЛК