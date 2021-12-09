Горняк22: Мэрия Барнаула опубликовала карту 64 елочных базаров
Елочный базар Фото: pixabay.com
Активно елочные базары начнут разворачивать после 15 декабря – они будут работать в специально отведенных местах без выходных и перерывов
64 елочных базара будут работать в декабре в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Уточняется, что приобрести новогоднее дерево можно будет до 31 декабря, стоимость одной елки составит от 1 тысячи рублей.
В Железнодорожном и Ленинском районах будут работать семь уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – 11, в Октябрьском – 12. Больше всего елочных базаров откроется в Индустриальном районе – 27.
Карта елочных базаров
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Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле открылась выставка уникальной коллекции ёлочных украшений.