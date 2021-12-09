Горняк22: Мэрия Барнаула опубликовала карту 64 елочных базаров

Елочный базар Фото: pixabay.com

Активно елочные базары начнут разворачивать после 15 декабря – они будут работать в специально отведенных местах без выходных и перерывов

64 елочных базара будут работать в декабре в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что приобрести новогоднее дерево можно будет до 31 декабря, стоимость одной елки составит от 1 тысячи рублей.

В Железнодорожном и Ленинском районах будут работать семь уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – 11, в Октябрьском – 12. Больше всего елочных базаров откроется в Индустриальном районе – 27.

Карта елочных базаров

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Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле открылась выставка уникальной коллекции ёлочных украшений.

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