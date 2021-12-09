Горняк22: Трогательные поздравления с Днем Героев Отечества в стихах, прозе и смс

Ветеран. Герой. Отечество. Медали Фото: Фото: pixabay.com

9 декабря наша страна отмечает памятное событие – День Героев Отечества. Дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца

Поздравления с Днем Героев Отечества в стихах

Могуча Россия на все времена —

И в прежние годы, и ныне.

Героями наша Отчизна сильна,

Отечество славится ими.

Сегодня героев поздравить хотим:

Вас много, мы вами гордимся.

Мы помним, мы любим — на этом стоим,

На вас походить мы стремимся.

Для тех, кто стоит на защите страны,

Мы душу и сердце откроем.

Отважны, надежны и духом сильны.

Так вечная слава героям!

В День Героев Отечества

Пусть вспыхнут в небе салюты,

И каждое имя вспомнит

Страна пусть в эти минуты. Памяти, чести и славы

Достоин пусть будет герой

И тот, кто ушел за грани,

И тот, кто сейчас живой. Вы Родины верные дети —

Дочери и сыновья,

Пред подвигом вашим в молчании

Склоняю голову я.

Сегодня чтит страна своих героев.

Всех тех, кто до последнего стоял,

И, не жалея жизни и здоровья,

Сбивал с врага отчаянный оскал.

Кто шел под пули с буйной головою

И не пугался рвущихся гранат,

Кто за семью и Родину с любовью

И мужеством сметал заслон преград.

Мы головы сегодня преклоняем

За подвиги, что век не перечесть,

Приумножать и дальше обещаем

Страны родной величие и честь!

Поздравления с Днем Героев Отечества в прозе

Поздравляю с Днём Героев Отечества и от души желаю доброй памятью чтить наших героев-предков и с большим уважением встречать героев современного мира. Пусть всегда будет, кому отстоять честь нашего Отечества, пусть будут наши Герои здоровы, крепки и непобедимы!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Всех тех, кто проливал кровь и пот, кто стоял до последнего ради Родины, поздравляем с Днем Героев Отечества. Ваш подвиг никогда не будет забыт. Пройдут годы, пролетят века, а то, что вы сделали, всегда останется в памяти будущих поколений. С праздником вас и света в душе!

Поздравляю с Днём Героев Отечества и желаю не терять героизма и оптимизма, быть верным Родине до конца и стремиться к светлой жизни. Пусть вера всегда остается сильной, пусть никогда не угаснет надежда, пусть крепкой будет любовь и прочным здоровье.

Поздравления с Днем Героев Отечества в смс

9 мая. День Победы Фото: Анна Меньшикова

Гордится матушка Россия,

Что сыновья такие есть,

Кому бесстрашие по силам,

Хвала вам вечная и честь.

Сегодня слава всем Героям,

Кто за Отечество горой.

Ведь мир и жизнь страны готовы

Закрыть от бед они собой.

Герои Отечества, вас поздравляю!

Здоровья и нервов стальных вам желаю,

Смекалки, удачи и позитива,

И классного, дружного вам коллектива!

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ТОЛК