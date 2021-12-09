Горняк22: 20-градусный мороз ожидается 9 декабря в Алтайском крае
Мороз. Зима. Фото: Анна Меньшикова
Потепление придет в регион к выходным. Тогда же возможны снегопады. Однако уже на следующей неделе вновь ожидается похолодание
9 декабря в Алтайском крае сохранится морозная погода. Дневная температура воздуха составит -14…-19 градусов. Преимущественно без осадков, но утром местами изморозь и туман. На дорогах – сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в четверг около -17…-19 градусов. Без осадков, утром изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.