Горняк22: Что обязательно нужно сделать 9 декабря: народные приметы на Егория Зимнего

Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels

В этот день на Руси наши предки молились об удаче в дороге и защите домашнего скота, возвращали долги, а также наблюдали за погодой

9 декабря отмечается народно-христианский праздник «Егорий Зимний». По-другому его называют «Егорий холодный», «Юрьев день», «Юрий Холодный», «Георгий Победоносец» и «Егорьев день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 9 декабря

Человек, который собирался в дальний путь на Егория, перед выездом обязательно должен был помолиться о благополучном завершении пути.

До 9 декабря наши предки старались раздать все долги. Считалось, если это не сделать, то можно всю оставшуюся жизнь прожить в должниках.

Также по этому дню предсказывали погоду. Для этого слушали воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха из него слышно не было, то ждали спокойную зиму. Если же по воде шла рябь – это предвещало вьюги и бураны.

Егория на Руси считали повелителем волков и защитником скота. В этот день ему молились о том, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

Народные приметы 9 декабря

Егорий с мостом, Никола с гвоздем.

Вода в колодце идет рябью – не миновать вьюг и метелей. Если же из колодца ни плеска, ни шороха не доносится, то вся зима будет тихой.

Волк воет поблизости от жилья – к сильным морозам.

Что у волка в зубах, то Егорий дал.

Волк Фото: Фото: pixabay.com

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ТОЛК