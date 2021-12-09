Горняк22: День Героев Отечества 2021: история и традиции праздника

День Победы Фото: Анна Меньшикова

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата уходит своими корнями во времена правления Екатерины Великой

История Дня Героев Отечества

Эту памятную дату установили законодательством РФ в 2007 году, но свою историю она ведет еще с XVIII века. Праздник приурочен к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – учреждению ордена Святого Георгия Победоносца. Об этом пишет портал calend.ru.

В те годы таким орденом награждались воины, которые в бою проявили доблесть, отвагу и смелость. Он имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России отмечали праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник и орден упразднили. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году.

Традиции Дня Героев Отечества

Ветеран. Герой. Отечество. Медали Фото: Фото: pixabay.com

9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Об этом сообщает «КП».

В этот день в Московском Кремле проходит торжественный прием российских военнослужащих, воинов-интернационалистов, которые представлены к почетному званию и высокой государственной награде. На прием также приглашают государственных и общественных деятелей, отечественных политиков.

Во многих городах России в День Героев Отечества проводят праздничные концерты, встречи с ветеранами и другие мероприятия.

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