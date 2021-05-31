Горняк22: Российский стилист назвал главный тренд в современной моде
Мода. Фэшн Фото: pixabay.com
По словам эксперта, сейчас особо ценится умение быть собой и следовать собственному стилю. При этом в одежде должно быть комфортно
Главным трендом в сфере современной моды является индивидуальность. Об этом РИА «Новости» рассказал главный стилист российского интернет-магазина Lamoda Денис Петюк.
«Самый главный тренд сегодня – это индивидуальность», – отметил эксперт.
По его словам, сейчас особо ценится умение быть собой и следовать собственному стилю. При этом стилист важный принцип этой тенденции – в одежде должно быть комфортно.
Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день. По мнению Петюка, это удлиненные рубашки, которые будут хорошо сочетаться с широкими брюками, джинсами и удлиненными шортами.
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