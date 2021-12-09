Горняк22: Полпред в СФО рекомендовал усилить ковидные ограничения в Алтайском крае

Анатолий Серышев и Виктор Томенко Фото: администрация Алтайского края

Прирост заболеваемости оказался выше, чем в среднем по округу, при этом охват населения вакцинацией ниже, чем в среднем в Сибири

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев рекомендовал властям Алтайского края усилить ковидные ограничения. Об этом он заявил во время рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба администрации края в своем телеграм-канале.

На встрече с полпредом губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что в крае в октябре-ноябре в крае фиксировали наиболее сложную ситуацию с распространением COVID-19 и летальностью за весь период пандемии.

Серышев указал местным властям на необходимость совместно с Роспотребнадзором проанализировать действующие в регионе ограничительные меры, усилить контроль за их соблюдением и «рассмотреть необходимость принятия дополнительных решений».

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 524 заражения COVID-19 и 29 смертей инфицированных. С начала пандемии число заражений превысило 108 тысяч, умерли свыше 7,4 тысяч человек.

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