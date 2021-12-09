Горняк22: «Как он мог натворить таких дел»: мать стрелявшего в МФЦ рассказала о сыне

Место происшествия Фото: пресс-служба СК РФ

Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. При себе у него также была сумка с проводами. Сейчас ее изучают криминалисты на предмет взрывчатки

В Москве задержанного за стрельбу в МФЦ бывшего военнослужащего Сергея Глазова направят на психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, во время случившегося он находился в невменяемом состоянии. По словам соседей, мужчина якобы был неадекватным.

Мать задержанного отозвалась о нем как о спокойном человеке. По ее словам, он дослужился до подполковника и ушел из армии. Последнее время жил один, сообщает Telegram-канал «112»

«Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда? Он спокойный, всегда учился на одни пятерки», – рассказала женщина.

Напомним, что 7 декабря отставной военный Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ после просьбы охранника надеть маску. В результате стрельбы погибли два человека: охранник и сотрудник центра, еще трое пострадали, среди них есть 10-летняя девочка.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своих соцсетях, погибший охранник повел себя как герой.

«Погибший сотрудник охраны Алексей Рузлев повел себя геройски – грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия, задержал преступника», – написал он.

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