Горняк22: В Новосибирской области взрыв в многоэтажке разнес 15 квартир

Место происшествия Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В региональном правительстве рассказали, что граждан, которые нуждаются в расселении, сейчас разместили в общежитии. Их имущество в квартирах охраняет полиция

В Тогучине Новосибирской области 15 квартир пострадали после взрыва в многоквартирном доме, сообщает Telegram-канал местного правительства.

Причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Пострадал 18-летний мужчина. Он получил 70% ожогов тела и сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, основная задача властей – восстановить окна и двери в пострадавших квартирах. Теплоснабжение и водоснабжение при взрыве не пострадали. Следователи проводят доследственную проверку.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что возгорание произошло в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Открытое горение ликвидировали за 25 минут. До прибытия спасателей 12 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Из горящей квартиры жильцы дома вынесли мужчину с ожогами.

Ранее 30 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Заринске. Площадь пожара составила около четырех «квадратов». Источник возгорания был в электрощитовой на седьмом этаже. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание.

ТОЛК