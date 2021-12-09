Горняк22: В Алтайском крае пропала 30-летняя женщина в черной куртке

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Женщина пропала три дня назад. В воскресенье утром она ушла в неизвестном направлении. Сейчас ее поисками занимаются волонтеры

В Рубцовске ищут пропавшую без вести 30-летнюю Алёну Иванову, сообщает «Лиза Алерт».

Известно, что 5 декабря она ушла в неизвестном направлении и больше на связь не выходила.

Ориентировка Фото: «Лиза Алерт»

Приметы: рост 165 см, xудощавое телосложение, зеленые глаза, русые длинные волосы. Была одета в черную куртку и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее в Барнауле без вести пропал мужчина в коричневой дубленке. Мужчина без вести пропал почти месяц назад. Волонтеры до сих пор ищут пропавшего и просят жителей Алтайского края помочь в поисках.

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