Горняк22: Житель Горняка развел костер в квартире и едва не спалил весь дом

Костёр Фото: pixabay.com

В региональном МЧС вероятной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. Информацию о костре они не подтвердили, так как в моменту прибытия пламя уже охватило всю квартиру

8 декабря в Горняке в многоквартирном доме произошел пожар. По словам местной жительницы, один из жильцов якобы решил согреться и разжег костер, сообщает «КП – Барнаул».

О возгорании женщина рассказала депутату АКЗС Павлу Митрофанову, в чей округ входит Локтевский район.

«Сколько раз жильцы дома писали в разные органы и везде получали отказ об изоляции этого гражданина. Кто понесет ответственность за содеянное и нанесенный ущерб?» – написала она.

По словам соседки мужчины, копоть от дыма осела на потолке и обоях.

«Вот так сосед подпалил нас. Все черное, в дыму – подарок к Новому году сделал. Ужас», – пожаловалась женщина.

Другая жительница дома рассказала, что в квартире мужчина разжигал мусор, который приносил с улицы. Так он якобы пытался отапливать жилище, в котором нет батарей. По их словам, мужчина летом спилил и сдал их в пункт приема.

Соседи мужчины обращались в полицию и прокуратуру, но результата не было. Сейчас мужчина находится в больнице.

В региональном МЧС рассказали, что на момент прибытия пожарных квартира была охвачена пламенем. Площадь возгорания составила 16 кв. метров. Из дома спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет.

«На месте работали семь человек личного состава на трех единицах техники. Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем», – подчеркнули в региональном управлении.

Ранее стало известно, что в частном секторе Барнаула произошел третий за неделю серьезный пожар. 5 декабря в проезде Волейбольном загорелись надворные постройки на площади 50 «квадратов». Люди самостоятельно успели эвакуироваться из дома – никто не пострадал.

ТОЛК