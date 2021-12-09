Горняк22: Устроивший стрельбу в московском МФЦ пришел с боеприпасами и деньгами

Оружие Фото: pixabay.com

Жертвами московского стрелка стали два человека. На месте происшествия от ран скончались администратор и охранник МФЦ, еще несколько человек пострадали

Бывший военный Сергей Глазов, который устроил стрельбу в отделении МФЦ, мог планировать нападение, сообщает Telegram-канал 112.

При обыске у задержанного мужчины нашли 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей. При этом в его квартире нашли еще валюту и боеприпасы. Предположительно, возвращаться домой он не собирался.

При себе у мужчины был переделанный пистолет под стрельбу патронами от автомата АК-74. В его сумке обнаружили 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами, с веществом внутри, очень похожим на взрывчатку. Эксперты также проверили машину нападавшего.

Известно, что в московский МФЦ Сергей Глазов пришел за новым паспортом. На входе его попросили надеть медицинскую маску. После этого мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику, достал из-за пояса пистолет и начал стрелять. Из-за того, что оружие было переделано под автоматные патроны, его три раз заклинило, в последний раз – намертво.

ТОЛК