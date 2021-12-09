Горняк22: Частный дом горел в Барнауле на площади 150 кв. метров

Место происшествия Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По словам очевидцев, на место прибыло около 10 машин МЧС. Пожарным понадобилось около часа, чтобы локализовать возгорание. Зарево от него было видно издалека

Частный жилой дом загорелся в Барнауле вечером 8 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

ЧП произошло в проезде 3-м Кооперативном – огонь охватил здание на площади 150 кв. метров.

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Люди из дома вышли самостоятельно, пострадавших нет. Пожар удалось локализовать, сняв угрозу распространения огня на соседние здания. Специалисты выясняют причину произошедшего.

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ТОЛК