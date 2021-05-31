Горняк22: Появились кадры момента ЧП с детским батутом в Барнауле

Кадр из видео Фото: Telegram-канал Baza

На съемке видно, что порывом ветра массивный аттракцион отрывает от земли, поднимает на несколько метров в воздух и переворачивает

В Сети появились кадры момента ЧП с детским батутом в Барнауле, в результате которого серьезно пострадали два ребенка. Видео с уличной камеры наблюдения публикует Telegram-канал Baza.

На съемке видно, что порывом ветра массивный аттракцион отрывает от земли, поднимает на несколько метров в воздух и переворачивает.

По данным источника, в этот момент внутри находились несколько детей. Двое успели выпрыгнуть наружу, две девочки выпали на проходящие за оградой трамвайные пути.

Опрокидывание надувного батута с детьми возле барнаульского ТЦ «Район» произошло днем 30 мая. По предварительным данным, у аттракциона вырвало крепления из-за порыва ветра.

В результате инцидента две трехлетние девочки получили травмы, одна из них находится в крайне тяжелом, другая в тяжелом состоянии. Сообщается, что у одной их пострадавших диагностировали перелом основания черепа, травмы лёгких и живота. Вторую госпитализировали с переломом позвоночника.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Ведомство устанавливает владельцев аттракциона.

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