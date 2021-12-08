Горняк22: Глава комитета АКЗС выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида

Владимир Лещенко, Александр Лазарев, Владимир Пелеганчук (справа налево) Фото: пресс-служба АКЗС

По словам Владимира Лещенко, жизни детей нельзя подвергать риску и за их здоровье и безопасность должно отвечать государство

Владимир Лещенко, глава комитета по здравоохранению краевого заксобрания, заявил, что надеется на обязательный характер вакцинации детей от коронавируса. Об этом он сообщил во время интернет-конференции 7 декабря.

Он считает, что не нужно «повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья».

«За жизни детей должно отвечать государство. И никто не вправе подвергнуть риску жизнь ребенка. Я в этом убежден», – сказал Лещенко, как и многие врачи выступающий за вакцинацию как единственный способ остановить распространение инфекции и связанные с этим тяжелые последствия.

Напомним, в России уже зарегистрировали вакцину «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V», «Спутник Лайт». Подростковая вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с разницей в 21 день.

Детей от 12 до 15 лет будут прививать только с согласия родителей, а с 15 лет подростки будут давать согласие самостоятельно.

Пока в региональном минздраве не сообщали о начале поставок «Спутника М» в край.

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