Горняк22: Алтайский минстрой хочет «уволить» мусорного регоператора из-за множества свалок

Мусор в Косихе Фото: Татьяна Сизова

В этом году по результатам конкурсных процедур компания «Экостар» стала региональным оператором по обращению с ТКО в Алейской и Славгородской зонах. Однако со своими обязанностями она не справилась

Алтайский минстрой рассматривает вопрос о расторжении соглашения с мусорным регоператором – компанией «Экостар», которая сейчас работает в Алейской и Славгородской зонах, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. В этом году компания стала победителем конкурсных процедур.

Дело в том, что главы муниципалитетов, а также предприятия и местные жители стали жаловаться на работу регоператора. Пока ситуацию взял на контроль минстрой. Главам муниципалитетов поручили самостоятельно организовать вывоз мусора с площадок. Администрация Алейска уже приступила к ликвидации свалок.

По закону, минстрой вправе назначить нового регоператора без конкурса на срок не более одного года.

Ранее сообщалось, что в Алейской зоне новым региональным оператором по обращению с ТКО стала рубцовская компания «Экостар», которая на тот момент уже работала в Славгородской зоне. Регоператор оценил свои услуги в 1,172 млрд рублей. За право убирать мусор в этой зоне она соперничала с омским «Эконтансом». Позже омичей не допустили до финала, и «Экостар» стал победителем конкурса без всякой конкуренции. В Алейской зоне компания должна была вывозить отходы ближайшие девять лет.

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