Горняк22: «Мы до сих пор бомжи»: жители бийской многоэтажки вновь обратились к Путину

Дом. Расселение Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Жители поселка надеются, что только повторное обращение к главе государства Владимиру Путину поможет разрешить данную ситуацию

Жильцы многоквартирного аварийного дома на улице 40 лет Победы, 4, в поселке Боровом Бийского района вновь обратились к президенту с «криком души». Они пожаловались, что до сих пор не получили обещанную властями жилплощадь и компенсации. Об этом говорится в сообществе barnaul.insta.

По словам жителей поселка, районные власти не могут ответить на вопросы о том, когда решится их судьба, поэтому они вновь обратились к главе государства.

Селяне рассказали, что весной прокуратура Бийского района обратилась в суд с требованием предоставить людям жилые помещения взамен квартир в ветхом доме. Суд удовлетворил данные требования еще в мае этого года. По решению им должны предоставить жилье в течение трех месяцев, говорят обратившиеся.

«Но увы, уже декабрь на дворе, все суды прошли, а мы до сих пор бомжи», – говорят местные жители.

При этом граждане уверяют, что они не могут добиться ответа от районной администрации. Им сообщили, что на расселение выделили 2,3 млн рублей. Но сельчане уверены, что этих денег не хватит, чтобы покрыть потребности в жилье даже части семей. В связи с этим они решили обратиться к главе государства, отметив, что после первого обращения ситуация начала сдвигаться с мертвой точки.

Ранее, в апреле 2021 года, жители аварийного дома в поселке Боровом Бийского района попросили помощи у президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Виктора Томенко – видеообращение появилось в соцсетях.

По словам людей, в марте 2018 года их дом на улице 40 лет Победы, 4, признали аварийным и подлежащим сносу и должны были расселить. Власти предложили им взамен временно заселиться в общежитие в соседнем поселке. Однако и в нем, судя по описанию, также невозможно находиться из-за отсутствия элементарных бытовых удобств.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после сообщения о переселении жильцов из аварийного дома в непригодное для жизни жилье.

ТОЛК