Горняк22: В России предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

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15 декабря в Госдуме пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники

В России предложили на время новогодних праздников ограничить продажу алкоголя, чтобы граждане не «спивались», сообщает РИА Новости.

«Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек нельзя, потому что ситуация становится критической», – рассказал депутат Султан Хамзаев.

По его словам, сейчас нужны конкретные механизмы по защите здоровья россиян. Внутри новогодних праздников необходимы ограничения, ведь некоторые граждане теряют меру.

Политик также предложил сделать все культурно-массовые мероприятия в Новый год бесплатными, чтобы люди могли себя чем-то занять.

«Все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными. В таком случае мы «вытолкаем» людей из дома и оттянем от «бутылки», – отметил он

Ранее стало известно, что в России самые популярные новогодние салаты подорожали до 25%. За оливье на четыре порции придется заплатить 416 рублей, а селедка под шубой будет стоить 209 рублей. Максимально выросла стоимость картофеля (почти 80%). В конце ноября в России продовольственная инфляция выросла до 10%.

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