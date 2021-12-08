Горняк22: Депутат Милонов заявил, что непривитые Деды Морозы не должны приходить к детям

Дед Мороз Фото: Анна Меньшикова

Депутат отметил, что невакцинированные Деды Морозы будут ходить по домам и могут распространять коронавирус. Он также призвал выпустить рекомендации для такого формата мероприятий

Непривитые Деды Морозы в новогодние праздники не должны посещать семьи с детьми из-за пандемии коронавируса, рассказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

«Деды Морозы без прививки от ковида могут разносить инфекцию в два раза больше. Без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время сделать эту деятельность несколько патентной и регулируемой», – отметил он.

Депутат также заявил, что Роспотребнадзор должен выпустить рекомендации для посещения в новогодние праздники семей Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне пандемии.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле заработала новогодняя почта Деда Мороза. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. Отправить письмо можно в любом отделении. В прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг более 221 тысячи писем.

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