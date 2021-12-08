Горняк22: Жители Алтайского края рассказали, почему недовольны своей работой

Работа. Усталость Фото: pexels.com

Больше всего претензий к своей работе высказали медики. Они чаще остальных работников заявляли, что их не устраивает коллектив (59%), обязанности (51%), начальство (44%) и зарплата (37%)

Жителей Алтайского края, которые ищут новую работу, чаще всего не устраивают коллеги и рабочие обязанности на нынешнем рабочем месте. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

51% опрошенных заявил, что сейчас их не устраивает коллектив. В среднем по России этот показатель меньше – около 48%. Далее идут рабочие обязанности (43%) и руководство (32%).

30% респондентов ответили, что им не нравится компания в целом, 29% работников не утраивает зарплата. 17% жителей региона подчеркнули, что на работе их ничего не устраивает. Среди других причин недовольства оказались удаленность от дома, график, отсутствие перспектив.

Недовольны коллективом на работе сотрудники, занятые в сферах «туризм, гостиницы, рестораны» (57%) и IT (56%). Зарплата не устраивает работников сферы производства и hr-специалистов. Рабочие обязанности – специалистов из сферы образования, автомобильного бизнеса и индустрии развлечений. Ничего не устраивает чаще всего сотрудников сферы закупок и рабочий персонал.

«В 2021 году соискательская активность была ниже, чем в предыдущие два года, люди не спешили с поиском работы из-за неопределенности. Накопленная неудовлетворенность все же проявилась в этом году: летом и осенью был пик увольнений по собственному желанию», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Ранее эксперты рассказали, где в Алтайском крае можно заработать от 100 тысяч рублей. По их словам, в регионе получать зарплаты на уровне «айтишников» и топ-менеджеров могут медики, строители, рабочий персонал и работники сферы продаж.

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