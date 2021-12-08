Горняк22: Замглавы администрации Белокурихи заподозрили во взяточничестве

Зарплата. Деньги Фото: Анна Меньшикова, Толк

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас следователи собирают доказательства вины чиновника. В скором времени ему могут предъявить обвинение

Следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Белокурихи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, в сентябре 2018 года заместитель главы администрации города по общим вопросам получил от директора компании взятку в виде строительных материалов. Деньги предназначались за беспроблемное согласование актов работ, выполненных компанией по муниципальным контрактам.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательства, чтобы предъявить чиновнику обвинение.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе депутата лишили полномочий за сокрытие доходов. Он не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2020 год.

ТОЛК