Горняк22: Астрологи перечислили знаки зодиака, которых защищают высшие силы

Девушка. Снег Фото: pixabay.com

По словам специалистов, Стрельцов ангел-хранитель наделяет мощным зарядом позитива, благодаря которому они достигают успеха

Овны – очень азартные люди, которые часто рискуют. Из-за своего поведения они нередко оказываются в критических ситуациях, но удивительным образом справляются с ними с минимальными потерями, сообщает «Слово и Дело».

Близнецы редко думают о собственной безопасности, но ситуация всегда складывается в их пользу. У представителей этого знака сильный ангел-хранитель, благодаря которому везёт даже тем, кто просто находится рядом с Близнецами.

Львы невероятным образом вылезают из передряг, из-за которых могут рисковать жизнью. Ангел-хранитель помогает людям этого знака справляться с проблемами и выбираться из опасных ситуаций.

Девы, к удивлению многих, часто появляются там, где прячутся успех и удача. Быть всегда на высоте им помогает не только сильный ангел-хранитель, но и интуиция, которая характерна для этого знака.

Ранее эксперты рассказали, какие знаки зодиака ждет удача в декабре 2021 года. С 13 декабря Овны почувствуют прилив сил и энергии, Скорпионов удача ждет практически во всех сферах жизни. Они избавятся от всего лишнего и сумеют начать новую жизнь.

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