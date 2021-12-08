Горняк22: Когда и как отмечают День казначейства в России в 2021 году
Монеты. Деньги Фото: Фото: pixabay.com
8 декабря в России принято считать Днем образования российского казначейства. Рассказываем об истории праздника и его традициях
Именно в этот день в 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О Федеральном казначействе». Об этом пишет портал calend.ru.
Зарождение казначейства произошло еще во времена Древней Руси, когда при дворах появилась должность казначея. А уже к 15-му веку, в период правления Ивана Третьего, появились казенные дворы. Следующие реформы издали только в 18-м веке при Петре Первом.
Сегодня Федеральное казначейство занимается обеспечением прозрачности расходов государственного бюджета. Эта служба контролирует грамотное пользование денежными средствами государства. Об этом сообщает портал astromeridian.ru.
8 декабря все работники в сфере казначейства принимают поздравления от близких и коллег. Они также получают награды, грамоты и денежные вознаграждения. Для них устраивают корпоративные мероприятия и застолья.