Горняк22: Кому нельзя выходить из дома 8 декабря: народные приметы на Клима Холодного

Снег. Зима Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки старались начинать любое дело натощак, наблюдали за погодой, а также готовились к сильным морозам

8 декабря отмечается народно-христианский праздник «Клим Холодный». По-другому его называют «Климентьев день», «День Климента» и «Клим-морозник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 декабря

Наши предки считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. По этому поводу они говорили: «На Клима зима клин клином вышибает».

Также предки верили, что слугами мороза являются злобные духи матроссы, или трескуны. Считалось, что с наступлением холодов, они начинают бегать по полям и дуть в кулаки. Их ледяное дыхание – это холодный северный ветер.

Любое важное дело 8 декабря начинали натощак. Это связано с продолжение молотьбы, так как работать на сытый желудок было неудобно.

Те, кто появился на свет 8 декабря, в этот день старались не выходить без особой надобности из дома, а особенно ночью. Считалось, что у их дома на Клима собираются волки.

Народные приметы 8 декабря

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – к хорошему урожаю в следующем году.

Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.

На реке вода выше льда поднялась – к потеплению и дождю.

Если петухи рано запели, то скоро будет оттепель.

В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь.

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – будет хороший урожай.

Волк Фото: Фото: pixabay.com

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ТОЛК