Горняк22: Международный день художника 2021: история и традиции

Когда Международный день художника и что с ним не так Фото: Фото: pixabay.com

8 декабря отмечают Международный день художника. Это праздник не только самих профессионалов, но и всех любителей живописи

Международный день художника начали отмечать в 2007 году по инициативе Международной ассоциации «Искусство народов мира». Об этом пишет портал calend.ru.

Некоторые отмечают День художника 25 октября в день рождения Пабло Пикассо, который считается величайшим художником 20-го века. Поэтому единой даты этого профессионального праздника пока нет.

Его отмечают не только сами художники, но и все любители прекрасного, так как творчество сохраняет в людях возможность радоваться миру.

Интересно, что в некоторых регионах России есть собственные дни художника. Об этом сообщает портал pronedra.ru. В Курской области, например, его отмечают 9 августа, а в Липецкой – 25 декабря.

В Международный день художника в мире проходят многочисленные выставки, мастер-классы и инсталляции. В этот день художники стараются презентовать себя миру, пообщаться с людьми и рассказать им о своей необычной профессии.

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