Горняк22: Непривитые жалуются алтайскому омбудсмену на QR-коды и запрет работать

Борис Ларина, Антон Герман Фото: прокуратура Алтайского края

По словам уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, люди пытаются оспорить решение работодателя отстранить от работы непривитых сотрудников

В 2021 году возросло количество жалоб от жителей Алтайского края омбудсмену. Об этом заявил сам уполномоченный по правам человека региона Борис Ларин на онлайн-конференции 7 декабря.

По его словам, на 1 декабря к нему обратился 1 831 заявитель, рост составил 21% по сравнению с 2020 годом. Немало людей жалуются в том числе на введение QR-кодов, также люди просят разобраться, насколько законно отстраняют от работы не вакцинированных от ковида сотрудников.

«Как под копирочку»

Ларин рассказал, что жалобы на ограничение посещения мест без QR-кодов делятся на два вида:

неадекватно-эмоциональные;

вдумчивые, где есть искреннее желание разобраться в правовом аспекте вопроса.

«Некоторые хотят разобраться в обоснованности этих решений с точки зрения конституционного права или с точки зрения прав, которыми обладают региональные власти», – пояснил омбудсмен.

Уполномоченный объяснил, что логику введения ограничений уже должны понимать все: у властей, согласно Конституции, есть право на охрану здоровья и жизни населения.

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«Более того, если эти меры не примут, то это могут рассмотреть как уклонение органов госвласти от выполнения своих прямых функций и обязанности по защите населения, в том числе это ситуация, связанная с ковидом», – заявил Борис Ларин.

И здесь, уточнил омбудсмен, можно спорить только о том, какие меры реально можно принимать. Например, рассуждать о категориях людей, на которые эти меры направлены, о времени их применения и так далее.

«В этом смысле я доверяю специалистам. В крае работает оперштаб и очень взвешенно подходит к введению каждой из мер в регионе. Эти меры непроизвольные, а отвечают ситуации с пандемией в регионе», – заявил омбудсмен.

Он также напомнил о мерах, которые вводили в регионе год назад, например создавали обсервации, куда помещали на карантин приезжающих в край людей. И заявил, что нельзя сравнивать запрет на посещение фитнес-клубов, ресторанов или ТЦ с теми жесткими решениями, которые действовали в 2020-м.

«Тогда вопросов к ограничительным мерам было куда больше. Знаете, те жалобы, которые мы получаем, выходят, кажется, из одного центра. Вот как под копирочку написаны. Только разные фамилии указаны. Не знаю, насколько это спланированная акция, но в этом, мне кажется, есть доля истины тоже», – поделился Ларин.

Нет прививки – нет работы?

Омбудсмен заявил, что ему не поступало ни одного обращения от людей, которых уволили за отказ делать вакцину от ковида. Но есть обращения тех, кого временно отстранили от работы без прививки.

«Эти случаи мы даже обсуждали с некоторыми коллективами во время поездок по городам и районам. Например, в Угловском районе мы разговаривали с работниками Дома культуры. Пришли к выводу, что в каждом коллективе надо смотреть, насколько представляет опасность непривитый сотрудник для окружающих», – рассказал уполномоченный.

Ларин рассказал, что недавно в аппарат уполномоченного поступило обращение жительницы Ярового. Женщина работает в бассейне «Нептун», по решению работодателя ее временно отстранили от выполнения обязанностей.

«Она это решение обжаловала. Мы попросили изучить этот вопрос региональную госинспекцию по труду. Они не нашли никаких правовых нарушений и считают, что все сделано в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в нормативных актах, включая указ губернатора», – говорит уполномоченный по правам человека.

Некачественное лечение ковида

Омбудсмен рассказал, что ему также поступают жалобы на некачественное лечение от ковида, в том числе о нехватке бесплатных лекарств для зараженных.

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«Осенью 2020 года у нас был шквал телефонных звонков, письменных обращений. Жаловались, что скорая не приезжает, невозможно дождаться визита врача, нет лекарств в аптеках. К счастью, сейчас таких жалоб немного», – уточнил Борис Ларин.

Он привел в пример обращение жителей Кулунды, которые просили перевести на лечение в Барнаул больного ковидом родственника, чтобы ему оказали «более серьезную помощь в главном ковидном госпитале края».

Ларин объяснил, что по каждой просьбе они обращаются в минздрав региона для проверки ситуации.

«По Кулунде тоже проверили. Там не стоило переводить человека в Барнаул, потому что его уже выписывали. Такие обращения к нам поступали из Алейска, Усть-Калманского района. С помощью минздрава мы стараемся разбираться по каждой ситуации. И были моменты, когда мы добивались, чтобы пациента перевозили на лечение в Барнаул из районов», – резюмировал омбудсмен.

Еще один пласт жалоб – сложности с плановой медицинской помощью.

«В 2020 году у нас был заочный спор с главой минздрава Алтая Дмитрием Поповым. О влиянии отсутствия плановой медпомощи на смертность в Алтайском крае. И одна из рекомендаций уполномоченного в адрес краевого минздрава в 2020 году – как можно скорее восстановить плановую медпомощь в доковидном объеме», – заявил Ларин.

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