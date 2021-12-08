Горняк22: Что за праздник непорочного зачатия Девы Марии и как католики его отмечают

Церковь. Католики Фото: peter jung с сайта Pixabay

Ежегодно 8 декабря в некоторых странах мира западные христиане отмечают Торжество непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии – один из великих праздников

В римско-католической церкви есть утверждение, что хоть Дева Мария и была зачата от обычных родителей, на нее не перешел первородный грех. Тем самым она как бы была защищена самим Богом от возможности грешить. Об этом сообщает РИА Новости.

Но Русская православная церковь и протестанты отвергают идею о непорочном зачатии Девы Марии и считают, что это лишь стремление возвысить и обожествить Пресвятую Деву. В Библии нет прямого обоснования этому событию, пишет портал «Православие».

Торжество непорочного зачатия Девы Марии в разных странах отмечают по-своему. Например, в Испании праздник является национальным, в его честь устраивают фестивали и прославляют Богородицу в гимнах. В Италии к статуям Пресвятой Девы возлагают живые цветы, в Неаполе – наряжают елку и украшают статую Мадонны.

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