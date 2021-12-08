Горняк22: Рептилоиды и теневое правительство: главное о сериале «Корпорация «Заговор»

Корпорация "Заговор". Мультсериал Фото: Скрин с трейлера

Новый мультсериал от создателей «Гравити Фолз» и «Разочарование» рассказывает о работе теневой корпорации, которая скрывает от мира правду о рептилоидах и придумала селфи, чтобы люди следили за собой

Что за сериал «Корпорация «Заговор»

Осенью 2021 года на Netflix вышел новый мультсериал «Корпорация «Заговор» от Сиона Такэути и Алекса Хирша («Гравити Фолз», «Разочарование»).

«Люди-ящерицы? Правда. Высадка на Луне? Фикция. Нескладная женщина-ученый и ее незадачливая команда каждый день имеют дело с тайными сообществами и теориями заговора», – так сервис анонсирует свой новый проект.

Корпорация Cognito Inc. имеет связи с рептилоидами, масонами и теневым правительством. В фойе корпорации находится знаменитый календарь майя (не без секретов, разумеется). В команде главных героев – человек-дельфин, инопланетянин-гриб, сексуальная журналистка, вечно пьяный гений, хороший парень без суперспобностей и гениальная девушка-социопат. Каждый день они решают проблемы вселенского масштаба, а заодно – лучше узнают себя и свою семью.

В 2021 году вышло 10 серий «Корпорации «Заговор».

Будет ли 2-й сезон «Корпорации «Заговор»

Да. Еще до премьеры «Корпорацию «Заговор» продлили на 2-й сезон. Netflix изначально заказал 20 серий сериала, и шоу разделили на две части, пишет sci-fi-news.ru.

Однако когда выйдет 2-й сезон – не известно.

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