Горняк22: Пострадавшая в резонансной аварии с поездом учительница пришла в сознание

ДТП с поездом Фото: vk.com/incident22

Пока врачи не дают никаких дальнейших прогнозов. Известно лишь, что оба пострадавших в смертельной аварии находятся в сознании

Учительница, которая пострадала в страшном ДТП с поездом, пришла в сознание, сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на региональный минздрав. Произошло это еще на прошлой неделе. До этого женщина находилась в медикаментозной коме.

Состояние мальчика, который выжил в аварии, оценивается как тяжелое, но стабильное. Оба находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле.

Знакомая учительницы отказалась комментировать трагедию, однако добавила, что все о ней отзываются как о хорошем человеке. По ее словам, есть ли ее вина в аварии, – выяснит следствие.

Тем временем в СМИ появилась новая версия трагедии. Как рассказал глава сельсовета, где произошла трагедия, Александр Кобзов, время нахождения педагога в WhatApp совпадает с моментом трагедии.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что женщина перед переездом обогнала несколько автомобилей и выкатилась на рельсы. Якобы учительница остановилась на красный запрещающий сигнал, но в последний момент, буквально перед локомотивом, ее автомобиль все же оказался на путях.

Также, по словам очевидцев, переезд после аварии «вылизали до асфальта», а до трагедии «там просто каток был».

Днем 29 ноября в окрестностях села Лугового Тальменского района снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое восьмилетних детей, а женщина-водитель и еще один ребенок получили тяжелые травмы.

Выяснилось, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой – в соседнее село Наумово. По непонятным причинам на переезде автомобиль оказался под поездом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь. СК возбудил уголовное дело.

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