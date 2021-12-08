Горняк22: На алтайской трассе в ДТП с переворотом погиб водитель

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Судя по опубликованным кадрам, пострадавший автомобиль получил серьезные повреждения – салон оказался почти полностью смят

В Шебалинском районе Республики Алтай на 58-м километре автодороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан автомобиль «ВАЗ-2106» слетел с трассы и опрокинулся на крышу, сообщает пресс-служба МВД по региону. Авария произошла вечером 3 декабря.

В результате ДТП на месте скончался 45-летний водитель. Два пассажира пострадали и госпитализированы в больницу.

По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 21-летний парень погиб в аварии, которая произошла вечером 5 декабря на трассе Бийск – Белокуриха. С ним в автомобиле находилась девушка – ее госпитализировали в больницу.

ТОЛК