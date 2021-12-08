Горняк22: В Алтайском крае легковушка слетела в кювет на федеральной трассе
ДТП Фото: Толк
На кадрах видно, что автомобиль сильно поврежден. Возможно, в результате аварии он перевернулся, так как крыша сильно смята
Утром 7 декабря в Алтайском крае произошло ДТП. На трассе А-321 в районе села Буканского Мамонтовского района легковой автомобиль слетел с трассы в кювет.
У иномарки серьезные повреждения кузова, в том числе сильно смята крыша. О пострадавших в настоящее время ничего не известно.
На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные. Подробности ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что на алтайской трассе в ДТП с переворотом погиб водитель. Два пассажира пострадали и госпитализированы в больницу.