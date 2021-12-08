Горняк22: У россиянки забрали маленькую дочь после видео с издевательствами

Насилие Фото: pixabay.com

По предварительным данным, женщина издевалась над ребенком якобы в отместку ее отцу. В момент записи видео она была в состоянии алкогольного опьянения

В Казани малолетнюю девочку изъяли у матери, которая издевалась над ней, снимая происходящее на видео, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появился ролик, на котором видно, как женщина толкает и швыряет на пол маленькую девочку. При этом мать называла ее подопытным кроликом, над которым можно издеваться. При этом на ребенке не было одежды и девочка плакала.

В настоящее время она находится в больнице. Региональная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку работе органов профилактики. Семью поставили на учет в полиции.

Ранее стало известно, что на Алтае судят сотрудницу опеки за гибель годовалого ребенка от рук матери. Инспектор узнала о том, что местная жительница избила своего годовалого сына, но не предприняла мер по изъятию ребенка из семьи. Вскоре он скончался.

ТОЛК